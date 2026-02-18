I Bluvertigo tornano live | in Romagna l' unica data regionale del tour estivo

I Bluvertigo tornano a esibirsi dal vivo, dopo anni di assenza, a causa di una richiesta crescente tra i fan. La band, formata da Morgan e Andy, ha deciso di organizzare un concerto unico in regione, per soddisfare le aspettative di chi desiderava vederli di nuovo insieme. L’evento si terrà il 21 agosto all’Arena della Regina di Cattolica, un luogo molto frequentato durante l’estate. La data rappresenta l’unica occasione per ascoltare dal vivo il gruppo in questa parte d’Italia.

La reunion è realtà. I Bluvertigo tornano dal vivo nella formazione originale con Morgan e Andy e annunciano un unico, imperdibile appuntamento in regione: il 21 agosto, all’Arena della Regina di Cattolica. A organizzare la data romagnola del tour “Essere umani” è la Pulp Concerti, che porta in Riviera il grande ritorno di una band che ha segnato un passaggio decisivo nella musica italiana degli anni ’90. Un gruppo capace di influenzare intere generazioni, anche grazie a concerti rimasti nella memoria del pubblico romagnolo, tra l’Io Street Club e il Velvet di Rimini. La locandina del tour, costruita tra pixel e geometrie, richiama un’anatomia meccanica dove affiora il concetto di essere umani.🔗 Leggi su Riminitoday.it

