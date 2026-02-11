Tennis | le due formazioni di punta saranno nuovamente impegnate nella serie A2 maschile e femminile Il Giotto pronto per tutte le sfide Spazio ai protagonisti del club

Il Tennis Giotto di Arezzo si prepara a scendere di nuovo in campo con ben 27 squadre nella stagione 2026. Il circolo ha annunciato la presenza di 160 atleti e atlete di tutte le età pronti a sfidarsi nei vari campionati, che partiranno a marzo. Le formazioni di punta saranno impegnate nelle serie A2 maschile e femminile, con il club che si concentra sul mantenere alta la competitività e la presenza in tutte le categorie.

AREZZO Il Tennis Giotto in campo con ben ventisette squadre nella stagione 2026. Il circolo aretino ha presentato i centosessanta atleti e atlete di ogni età che, a partire dal mese di marzo, saranno impegnati nei diversi campionati. Le due formazioni di punta saranno nuovamente impegnate nella serie A2 maschile e femminile. A rompere il ghiaccio sarà la squadra maschile di serie C che giocherà il primo turno stagionale domenica 8 marzo e che schiererà un gruppo che, capitanato da Giovanni Ciacci insieme a Fabio Pichi, farà affidamento prevalentemente su ragazzi cresciuti nel vivaio: Zeno Roveri, Gianmarco Cartocci, Andrea Pecorella, Francesco Cartocci, Giorgio Carcani, Pietro Bramanti e Leonardo Menchetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

