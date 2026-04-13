Il tecnico del Perugia ha dichiarato di non aver ancora discusso con la società riguardo al suo futuro, aggiungendo che il bilancio della stagione è positivo. Ha riferito che l'ultimo contatto con il presidente risale a prima della fine del campionato, affermando che la priorità era stata quella di ottenere la salvezza prima di affrontare eventuali discussioni sul suo incarico.

"Il mio futuro? Non lo so, non ho parlato con la società in questi giorni. Gaucci mi ha sempre detto che prima bisognava ottenere la salvezza e poi si sarebbe parlato di futuro. Vogliamo finire bene le prossime due partite, poi mi metterò seduto con la società e con Gaucci per capire se ci saranno i presupposti per continuare, altrimenti sarò sempre grato e riconoscente al Perugia ". Così Giovanni Tedesco, ai microfoni di Umbria Tv, liquida la questione futuro. Intanto c’è un presente, un derby e una salvezza ormai in tasca. "Della partita sono soddisfatto, anche se tra primo e secondo tempo mi sono arrabbiato, l’avevamo preparata in un certo modo ma subiamo sempre gol perchè non diamo pressione agli avversari al limite.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il tecnico del Perugia, Giovanni Tedesco. "Il mio futuro? Non lo so. Il bilancio è positivo»

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