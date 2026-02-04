Il tecnico del Newcastle conferma di voler tenere Tonali nel suo club. Durante una conferenza, ha detto che il centrocampista italiano resta una pedina importante e che non ci sono intenzioni di cederlo a gennaio. La Juventus continua a seguire il giocatore, ma al momento il Newcastle sembra deciso a blindarlo. Nei prossimi mesi si capirà se ci saranno sviluppi o se Tonali resterà in Inghilterra.

Tonali Juventus, il tecnico del Newcastle lo blinda nel club. Le sue parole sul futuro del grande sogno del mercato bianconero. Da tempo si parla del possibile acquisto di Sandro Tonali da parte della Juventus. Di certo la Vecchia Signora continua a seguirlo da vicino, e lo ha individuato come il vero e proprio sogno per il proprio centrocampo. MERCATO JUVENTUS, LE ULTIME Proprio sul suo futuro però ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Newcastle Eddie Howe, che ha quasi blindato il giocatore della nazionale azzurra nel club. Vediamo di seguito le sue dichiarazioni. LE PAROLE DI HOWE – «Tonali? Per quanto ne so, abbiamo un giocatore che è un calciatore eccezionale e una persona eccezionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Tonali Juventus, il tecnico del Newcastle lo blinda. Le sue parole sul futuro del grande sogno del mercato bianconero

Il tecnico del Liverpool, Slot, ha recentemente commentato pubblicamente la situazione di Chiesa alla Juventus.

La Juventus Women festeggia un grande risultato: Roberto Canzi si aggiudica la panchina d'oro della Serie A.

