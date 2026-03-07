LIVE Sci di fondo Sprint tl Lahti 2026 in DIRETTA | Pellegrino ritrova la pista dove si laureò campione del mondo

Oggi seguiamo in diretta lo sprint di sci di fondo a Lahti, valido per le qualificazioni delle Olimpiadi invernali del 2026. Sul tracciato, uno degli atleti italiani ha già disputato le sue manche, mentre altri stanno per scendere in pista. La competizione prosegue con le sfide tra i migliori atleti internazionali, con aggiornamenti in tempo reale sulla situazione delle qualificazioni.

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara sprint a tecnica libera dal tempio dello sci di fondo di Lahti (FIN), la Coppa del Mondo volge al termine e così anche la carriera gloriosa di Federico PELLEGRINO! Dopo Falun, ecco che si giunge nella località dove il fondista italiano più forte del nuovo millennio ha scritto la pagina di storia forse più indelebile. L'oro mondiale sprint iridata nella capitale finnica proprio in questa tecnica lo consacrò tra i grandi di questo sport, lo sprint finale tra il valdostano e il russo Sergey Ustiugov dei Mondiali 2017 è ancora ben illuminato nei nostri ricordi sportivi e oggi è l'occasione di festeggiare Pellegrino una volta di più.

