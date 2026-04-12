La manifestazione dedicata al ciclismo si è svolta a Lazzeretto e si è conclusa dopo otto ore di gare. La prova riservata agli juniores si è conclusa con una volata del gruppo compatto, con una media superiore ai 45 kmh. Durante la competizione, un atleta ha ottenuto il suo terzo successo stagionale, confermando la sua velocità nel finale. La corsa ha coinvolto numerosi partecipanti e si è conclusa con un sprint deciso.

Empoli, 12 aprile 2026 - La “ Sagra del Ciclismo” a Lazzeretto si è conclusa dopo otto ore di gare con la prova riservata agli juniores e conclusosi dopo una gara condotta ad oltre 45 di media con una volata del gruppo compatto. Ha vinto e con una simile conclusione era un favorito d’obbligo, il forte velocista veneto e già campione europeo su pista, Jacopo Vendramin che ha superato Gileno ancora bravo e Verdirame cogliendo il suo terzo successo stagionale. La notizia è che dopo sette vittorie in un mese non ha vinto Il Team Vangi Tommasini, che ha cercato di controllare la corsa ma nella volata finale solo piazzamenti per il team di Calenzano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclismo: Sprint poderoso e terzo successo di Vendramin a Lazzeretto

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Capraia vince e conquista la vetta. Successo nel derby per Casenuove. Sconfitti Lazzeretto e Santa MariaPoker esterno nello scontro diretto con il Rinascita Doccia e vetta del girone F di Seconda Categoria conquistata.