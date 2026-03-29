Coppa Italia Orlandina-Akragas | Casucci scaccia l’incubo e garantisce la qualificazione in semifinale

Nella partita di Coppa Italia tra Orlandina e Akragas, al 35' del primo tempo un giocatore ha segnato un gol che ha assicurato la qualificazione della squadra ai turni successivi. La gara si è svolta ad Agrigento e ha visto il giocatore in questione mettere a segno il colpo decisivo. La partita si è conclusa con il risultato favorevole per l’Orlandina.