Coppa Italia Orlandina-Akragas | Casucci scaccia l’incubo e garantisce la qualificazione in semifinale
Nella partita di Coppa Italia tra Orlandina e Akragas, al 35' del primo tempo un giocatore ha segnato un gol che ha assicurato la qualificazione della squadra ai turni successivi. La gara si è svolta ad Agrigento e ha visto il giocatore in questione mettere a segno il colpo decisivo. La partita si è conclusa con il risultato favorevole per l’Orlandina.
Il tuffo al cuore, per i tantissimi biancazzurri rimasti ad Agrigento, è arrivato al 35' del primo tempo. Esattamente quando il pallone tirato da Frisenda s'è insaccato nella porta e nulla ha potuto fare l'ostinazione del portiere Daniele Cagnina. Akragas sotto di un gol, ma - tanto allo stadio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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