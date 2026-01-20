Crans Montana il sindaco Beppe Sala | Il Comune di Milano pronto a costituirsi parte civile

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha visitato oggi i giovani ricoverati, incontrando anche le loro famiglie. In un contesto di attenzione e vicinanza, Sala ha annunciato che il Comune è pronto a costituirsi parte civile in eventuali procedimenti legali. Questo gesto sottolinea l’impegno dell’amministrazione nel supportare i cittadini e affrontare con serietà le questioni di interesse pubblico.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto visita oggi ai giovani ricoverati e ha parlato con le famiglie presenti. "Il Comune sta valutando ogni possibile azione. Potrebbe essere una costituzione. Vedremo con la nostra avvocatura il modo migliore. Non vogliamo avere alcun protagonismo - ha assicurato - ma essere vicini alle famiglie". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto visita oggi ai giovani ricoverati e ha parlato con le famiglie presenti. "Il Comune sta valutando ogni possibile azione. Potrebbe essere una costituzione. Vedremo con la nostra avvocatura il modo migliore. Non vogliamo avere alcun protagonismo - ha assicurato - ma essere vicini alle famiglie". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

