Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto visita oggi ai giovani ricoverati e ha parlato con le famiglie presenti. "Il Comune sta valutando ogni possibile azione. Potrebbe essere una costituzione. Vedremo con la nostra avvocatura il modo migliore. Non vogliamo avere alcun protagonismo - ha assicurato - ma essere vicini alle famiglie". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto visita oggi ai giovani ricoverati e ha parlato con le famiglie presenti. "Il Comune sta valutando ogni possibile azione. Potrebbe essere una costituzione. Vedremo con la nostra avvocatura il modo migliore. Non vogliamo avere alcun protagonismo - ha assicurato - ma essere vicini alle famiglie". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Strage di Crans Montana, il sindaco Beppe Sala: “Il Comune di Milano pronto a costituirsi parte civile”Il Comune di Milano si prepara a costituirsi parte civile nel processo relativo alla tragedia di Crans-Montana, in cui sono morte 40 persone, tra cui due giovani milanesi, e 116 sono rimaste ferite.

Crans-Montana, Sala: "Comune valuta di costituirsi parte civile"Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha annunciato che il Comune sta valutando la possibilità di costituirsi parte civile in relazione alla vicenda di Capodanno a Crans-Montana.

