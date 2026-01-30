Il sindaco Beppe Sala | Per le Olimpiadi a Milano sono attese 400mila persone in più del normale

Il sindaco Beppe Sala stima che durante le Olimpiadi a Milano arriveranno circa 400mila turisti in più rispetto al normale. Sala ha assicurato che la città è pronta, anche se si aspetta qualche disagio. Il primo cittadino ha parlato a margine di un evento, confermando che si stanno facendo tutti gli sforzi per gestire l’afflusso di persone.

"Milano è pronta - ha detto il primo cittadino, a margine di un evento -. Ovviamente qualche disagio ci sarà. Ogni cosa ha un prezzo, però è un momento storico per la città". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Venerdì mattina il sindaco Beppe Sala ha annunciato che a Milano ci saranno circa 400mila persone in più del solito, in occasione delle Olimpiadi.

Manca solo una settimana all’inizio delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina.

