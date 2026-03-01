Paura a Dubai | il racconto di Stefania Quattrini la jesina bloccata tra missili e silenzio
Una donna italiana residente a Dubai ha raccontato di essere rimasta bloccata in città durante un periodo di tensione legato a missili e blackout. La donna, originaria di Jesi, ha descritto il suo risveglio nel timore e la sensazione di isolamento, lontano dalla propria famiglia. La situazione si è sviluppata in giorni di paura e incertezza, con la città che si è trovata improvvisamente in uno stato di emergenza.
DUBAI - Un risveglio nel terrore, lontano da casa, in quello che fino a ieri era considerato un porto sicuro. Stefania Quattrini, originaria di Jesi e residente nel Fermano, è una delle tante italiane attualmente bloccate a Dubai, testimone diretta dell'ondata di attacchi di rappresaglia che sta.
Big Mama bloccata a Dubai tra missili e paura: ‘Vogliamo solo tornare a casa’Una storia che sembra uscita da un film, ma è la realtà che sta vivendo in queste ore Big Mama.
