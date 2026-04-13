Il ruolo metabolico dello stomaco

Da lortica.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stomaco svolge una funzione fondamentale nel processo digestivo, ricevendo il cibo dall'esofago e iniziando la sua lavorazione. Attraverso contrazioni muscolari intense, mescola il cibo con i succhi gastrici, favorendo la trasformazione degli alimenti. Questo organo è dotato di una parete muscolare che garantisce le contrazioni necessarie per la triturazione e la miscelazione del cibo, facilitando così la digestione.

Lo stomaco è un organo porzionatore: accoglie il cibo, lo digerisce e lo trasforma attraverso: forti contrazioni meccaniche. l’ acidità (acido cloridrico). la presenza di enzimi. Attività dello stomaco. Compie circa 3 contrazioni al minuto. In un’ora: 180 contrazioni. Il cibo resta mediamente 3 ore? circa 540 contrazioni totali. Produce circa 1,5 litri di succo gastrico, contenente acido cloridrico. Il tempo di permanenza del cibo nello stomaco è chiamato digestione gastrica. Trasformazione del cibo. Tutti gli alimenti vengono trasformati in un liquido chiamato chimo. Carne, pasta, formaggi, dolci e verdure: entrano nello stomaco. vengono trasformati in chimo.🔗 Leggi su Lortica.it

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