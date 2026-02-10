Massimo Ferro muore per un intervento di riduzione dello stomaco in Albania | il contatto col chirurgo via WhatsApp e il giallo dell' autopsia

Massimo Ferro è morto il 22 dicembre, pochi giorni dopo aver fatto un intervento di riduzione dello stomaco in Albania. La famiglia sta ancora cercando risposte, mentre si indaga sulle cause del decesso. Il suo rapporto con il chirurgo era continuato via WhatsApp, e ora si cerca di capire se ci siano stati errori o complicazioni impreviste. La vicenda ha suscitato molta preoccupazione e rimane aperto il mistero sulla reale causa della sua morte.

Il 22 dicembre Massimo Ferro è morto dopo un intervento di riduzione dello stomaco effettuato in Albania. Ma quale sia stata la causa del decesso è quasi impossibile al momento saperlo: ieri l'autopsia effettuata dal medico legale Antonello Cirnelli su incarico della procura di Padova, non ha dato risposte per un motivo preciso. L'esame necroscopico si è infatti rivelato quasi impossibile dal momento che alcuni organi sono stati prelevati durante l'autopsia svolta in Albania e si trovano ancora nel laboratorio della medicina legale di Tirana. Per analizzarli, il medico legale Cirnelli dovrà aspettare la fine degli accertamenti dei colleghi albanesi e quindi chiedere (con una rogatoria) di farsi arrivare le carte sulle quali fare la propria valutazione e da qui informare la procura euganea. 🔗 Leggi su Leggo.it

Va in Albania per perdere peso, ma il suo viaggio finisce in tragedia.

