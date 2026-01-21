Glicemia e ormoni della fame | il rischio metabolico nascosto

La relazione tra glicemia e ormoni della fame rappresenta un aspetto importante del rischio metabolico, spesso poco riconosciuto. Un consumo eccessivo di zuccheri può alterare gli equilibri ormonali, favorendo disfunzioni che precedono l’insorgenza di problemi come l’obesità. Comprendere questi meccanismi è fondamentale per adottare strategie di prevenzione mirate e mantenere un corretto equilibrio metabolico.

Non tutte le malattie metaboliche si manifestano con un aumento di peso evidente. Studi recenti indicano che il consumo frequente di zuccheri può causare disfunzioni ormonali che precedono e facilitano lo sviluppo di obesità, diabete e altre condizioni metaboliche. L'assunzione regolare di zuccheri aggiunti altera l'equilibrio tra insulina, leptina e grelina, gli ormoni chiave nella regolazione dell'appetito e del metabolismo energetico. L'insulina diventa meno efficace nel trasportare il glucosio nelle cellule, generando resistenza insulinica anche in individui normopeso. La leptina, responsabile della segnalazione di sazietà al cervello, perde parte della sua efficacia, mentre la grelina, l'ormone della fame, può aumentare, provocando un comportamento alimentare disordinato.

Una buona colazione evita stanchezza e fame durante una mattinata dedicata allo sport. Non alzare la glicemia aiuta ad affrontare senza rischi la discesaUna colazione equilibrata è fondamentale prima di praticare sport sulla neve.

Giornata mondiale del diabete, oltre 300 screening in piazza per il controllo della glicemiaIn occasione della Giornata mondiale del diabete, Assodiabetici Pesaro e Coldiretti Pesaro e Urbino hanno organizzato un evento con oltre 300 screening gratuiti per il controllo della glicemia.

