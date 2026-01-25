Auto cannibalizzate il Comune brianzolo preso di mira dai ladri di pezzi

A Lissone, nella notte tra sabato e domenica, alcuni veicoli parcheggiati nelle vie Vico e Catalani sono stati oggetto di furto di parti di ricambio, tra cui il volante. Un episodio che evidenzia il crescente fenomeno delle auto cannibalizzate nella zona, con conseguenze negative per i proprietari e la sicurezza pubblica. La polizia è al lavoro per identificare i responsabili e prevenire ulteriori episodi simili.

Brutto risveglio per i proprietari. Ancora auto prese di mira dai "cannibali" dei pezzi di ricambio.Rubato il volante Succede a Lissone dove nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio i ladri hanno preso di mira alcune auto parcheggiate lungo le vie Vico e Catalani. Hanno spaccato il finestrino, poi sono ...

