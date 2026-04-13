Il riscatto di Barella | due assist decisivi a Como poi il gesto ai tifosi avversari mentre esce dal campo

Nicolò Barella ha avuto una partita significativa, contribuendo con due assist decisivi durante la gara contro il Como. Dopo aver lasciato il campo, il giocatore ha rivolto un gesto ai tifosi avversari, attirando l’attenzione dei presenti. La prestazione ha suscitato diverse reazioni tra gli spettatori e i commentatori sportivi, mentre le immagini della scena sono state diffuse sui social e sui media sportivi.

Nicolò Barella è rinato. Il centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana – dopo la delusione del playoff Mondiale perso contro la Bosnia – nelle ultime due partite ha trascinato la formazione nerazzurra a due importanti vittorie: prima una prestazione di qualità e sostanza contro la Roma (con anche un gol), poi una prova di personalità e carattere contro il Como, con due assist, nella vittoria per 3-4 che ha sensibilmente avvicinato l’Inter allo scudetto. Da capitano, vista l’assenza per infortunio di Lautaro Martinez. A far discutere nel post gara è stato però quanto accaduto al 77esimo della bella e tesa sfida contro il Como. Chivu decide di sostituire Barella, che al momento del cambio è uno dei migliori in campo, inserendo Henrikh Mkhitaryan.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il riscatto di Barella: due assist decisivi a Como, poi il gesto ai tifosi avversari mentre esce dal campo Leggi anche: Como, bordate di fischi a Barella. E lui si "vendica": esce dal campo e saluta facendo 4 con la mano Gesto folle in Messico: esce dal campo e spinge il quarto uomo!Un gesto tanto inaspettato quanto folle quello di Edgar Guerra, esterno del Puebla, in Messico.