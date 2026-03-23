Un gesto tanto inaspettato quanto folle quello di Edgar Guerra, esterno del Puebla, in Messico. Mentre usciva dal campo, il giocatore colombiano ha spinto il quarto uomo, probabilmente preso dal nervosismo per la sostituzione. Una volta raggiunta la panchina, Guerra è stato espulso dal direttore di gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gesto folle in Messico: esce dal campo e spinge il quarto uomo!

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