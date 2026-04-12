Como bordate di fischi a Barella E lui si vendica | esce dal campo e saluta facendo 4 con la mano

Durante la partita a Como, il pubblico ha rivolto fischi nei confronti di Barella, che ha risposto lasciando il campo e salutando con quattro dita. Nella ripresa, il centrocampista, in sostituzione, ha provocato il pubblico al momento del cambio. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e ha generato discussioni tra tifosi e commentatori.

Accade tutto al 77'. In Como-Inter, Barella (fino a quel momento uno dei migliori della squadra di Chivu) esce, subissato dai fischi, per essere sostituito da Mkhitaryan. Il punteggio è di 4-2 per i nerazzurri. Proprio mentre sta per uscire saluta con la mano destra, indicando con la mano il 4 all'indirizzo del pubblico. Anche Alessandro Bastoni, uscito all'intervallo, era stato sonoramente fischiato dal pubblico, cosa che ormai gli capita quasi regolarmente dopo la simulazione che aveva portato all'espulsione di Kalulu in Inter-Juve.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Como, bordate di fischi a Barella. E lui si "vendica": esce dal campo e saluta facendo 4 con la mano Loftus-Cheek esce dal campo in barella e con i denti rotti: cosa è successo in Milan-ParmaLoftus-Cheek dovrà essere operato oggi, 23 febbraio, a causa della frattura dell’osso alveolare, un trauma facciale importante, procuratasi ieri nel... Joan Garcia esce dal campo per abbracciare Araujo con la palla in mano: svista clamorosaJoan Garcia ha portato il pallone fuori con sé mentre si complimentata con Araujo in Albacete-Barcellona: una gaffe che poteva costare carissima.