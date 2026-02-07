Folle gesto in una partita di basket | colpisce l’arbitro al volto dopo che gli ha fischiato un fallo contro

Una partita di basket si è trasformata in una scena di nervi. Durante il match a Reggio Emilia, Emanuele Garuti ha perso il controllo e ha colpito l’arbitro al volto dopo un fallo fischiato contro di lui. Il gesto ha sorpreso tutti, anche perché l’atleta di 26 anni ha reagito con violenza, più da pugile che da cestista. La scena si è consumata davanti agli occhi dei presenti, e ora si valutano le conseguenze di un episodio che rischia di complicare la carriera di Garuti.

Reggio Emilia, 7 febbraio 2026 – Una reazione da boxeur più che da cestista quello di Emanuele Garuti, 26enne atleta reggiano del Go Basket 2018 (club di Puianello di Quattro Castella in cui è confluita anche la 'vecchia' società dell'Albinea), che ha colpito al volto uno dei due arbitri, il 20enne Ilyas Boutissant, residente a Bibbiano, di origine marocchina, ma nato e cresciuto in Italia di cui è cittadino e che nella vita studia all'università di Parma, fa il tecnico informatico per un'azienda e allena pure i ragazzini della Sampolese basket di San Polo d'Enza. Folle gesto durante il match di Divisione Regionale 2.

