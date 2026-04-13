A Milano è deceduto Carlo Monguzzi, noto come professore ambientalista e consigliere di Europa Verde. La sua morte è avvenuta dopo aver combattuto una malattia. Monguzzi era impegnato nel settore ambientale e aveva ricoperto ruoli pubblici legati alla tutela dell’ambiente. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel panorama politico e ambientale locale.

È morto, a 75 anni a causa di una malattia, Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa Verde e storica figura ambientalista a Milano. È stato tra i fondatori di Legambiente e dal 1990 è stato eletto più volte consigliere regionale in Lombardia. Professore e insegnante di matematica, Monguzzi ha promosso la prima legge sulla raccolta differenziata dei rifiuti. “Se ne è andato un lottatore”, ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala. Notizia in aggiornamento .🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Carlo Monguzzi morto a Milano dopo una malattia, il professore ambientalista era consigliere di Europa Verde

Addio a Carlo Monguzzi, ambientalista e storico consigliere comunale di MilanoÈ morto nella notte Carlo Monguzzi, storico consigliere comunale di Milano e ambientalista.

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