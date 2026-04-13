È scomparso a 75 anni Carlo Monguzzi, noto ambientalista milanese e storico consigliere comunale. Sempre presente nelle manifestazioni di Milano, Monguzzi ha dedicato gran parte della sua vita alla tutela dell’ambiente e alla politica locale. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dopo una breve malattia. Il sindaco della città ha commentato la perdita di un “lottatore” che ha lasciato un segno nel panorama civico e ambientalista.

Sempre in prima fila alle manifestazioni di Milano. Carlo Monguzzi è morto a 75 anni dopo una breve malattia. Consigliere comunale di Europa verde e storica figura ambientalista della città, amava il suo lavoro al punto da essere uno dei pochi a Palazzo Marino ad avere il cento per cento di presenze nelle sedute. “ Quando si prende un impegno lo si onora fino in fondo” diceva sempre. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la moglie, Silvia Ceruti, con un post su Facebook: “Amore mio, ora sei libero. Carlo non c’è più. Grazie per esserci stato sempre. Forte, solido, delicato e gentile, bello. Eri così”. I due si erano sposati nel 2021. Monguzzi ha una lunga carriera in politica, intimamente legata alla sua città, Milano, dove era nato nel 1951.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Carlo Monguzzi, ambientalista milanese e storico consigliere comunale. Sala: “Se ne è andato un lottatore”

Addio a Carlo Monguzzi, ambientalista e storico consigliere comunale di MilanoÈ morto nella notte Carlo Monguzzi, storico consigliere comunale di Milano e ambientalista.

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