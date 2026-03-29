Nel 2025, la regione Emilia-Romagna ha raccolto oltre 32.500 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica, segnando un aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente. La regione ha raggiunto una media di oltre 7 kg di rifiuti recuperati per ogni abitante, consolidando la sua posizione come esempio nel settore del riciclo hi-tech.

I dati del rapporto 2025 confermano il territorio come il motore della raccolta regionale. Cresce lo smaltimento corretto di lavatrici e smartphone, mentre si punta a migliorare il recupero di tv e monitor Nel 2025 la regione Emilia-Romagna ha raccolto 32.593 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) di provenienza domestica, registrando un incremento dell’1,8% rispetto al 2024 e invertendo la flessione dello scorso anno. La raccolta pro capite raggiunge 7,32 kgab, un risultato superiore alla media italiana, pari a 6,22 kgab. Questo è quanto emerge dal Rapporto regionale del Centro di coordinamento Raee. I... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - La Romagna è un modello nel riciclo hi-tech: superati i 7 kg di rifiuti recuperati per abitante

Articoli correlati

Bergamo è la provincia con 98 Comuni Ricicloni: 75 kg di rifiuti all’anno per ogni abitanteLa provincia con più Comuni Ricicloni è Bergamo con 98 (con il 50,1% di abitanti sotto il 75 kg di rifiuti per abitanti/anno) Bergamo ha ospitato,...

Toscana, boom nel riciclo Raee: quasi 32mila tonnellate di rifiuti elettronici nel 2025La raccolta Raee in Toscana nel 2025 segna un nuovo record: quasi 32mila tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche avviate...

Una raccolta di contenuti su La Romagna è un modello nel riciclo hi...

Temi più discussi: La Romagna è un modello nel riciclo hi-tech: superati i 7 kg di rifiuti recuperati per abitante; Turismo in crescita in Romagna, ma soggiorni più brevi e cambia il modello di ospitalità. Studio Cisl; Il Centro di formazione di Rimini (Terapia Intensiva Neonatale) celebra la Giornata Mondiale NIDCAP; Inclusione scolastica: un nuovo modello di sistema per gli alunni con disabilità.

La Romagna diventi Capitale Europea della Cultura permanenteC’è un sottile confine che separa una candidatura sfumata da una visione politica lungimirante. Per Forlì e Cesena, la corsa (mancata) a Capitale Italiana ... chiamamicitta.it

Legacoop, Romagna diventi una capitale della cultura europea permanenteLa candidatura di Forlì e Cesena a Capitale italiana della Cultura 2028 non è andata a buon fine, ma per Legacoop Romagna e dodici cooperative del settore culturale la sconfitta è lo spunto per rilanc ... ansa.it

Dopo le esperienze del Trentino e dell’Emilia-Romagna gli autobus ad idrogeno arrivano in Sardegna - facebook.com facebook

Dati #COVID19 in Emilia-Romagna il 28 marzo 2026. 2 casi (età media 57) e 0 morti!! UN NUMERO A MIO GIUDIZIO POCO CREDIBILE DI CASI E UNA GIORNATA SENZA MORTI! @RegioneER ci spieghi anche, e non solo pubblichi!!!! E FACCIA 'STIMARE' I x.com