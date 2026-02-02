Violenze Torino Cuperlo Pd | ‘era una manifestazione pacifica la destra cavalca questo clima’

La protesta di Torino si era svolta senza incidenti, ma ora la destra politica prova a cavalcare la rabbia. Già prima, durante la corteo, tutto era trascorso in modo pacifico. Tuttavia, alcuni rappresentanti politici rilanciano l’attenzione sui fatti, cercando di spostare l’attenzione su altri temi. La tensione resta alta, mentre le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione.

Quella di Torino è stata “una manifestazione che si è sviluppata nel corso delle ore di decine di migliaia di persone. Ci sono famiglie, famiglie con le carrozzine, bande musicali in un clima assolutamente pacifico. Poi c’è un gruppo di violenti, che va condannato senza se e senza ma, come ha fatto Elly Schlein nei minuti immediatamente successivi, che ha voluto ancora una volta distruggere questa immagine. La destra in qualche modo ovviamente cavalca questo clima che però non va nella direzione giusta, perché di fronte alla violenza potremmo unire questo paese e noi siamo disposti a farlo. Oggi una delegazione di esponenti del PD, parlamentari, consiglieri regionali, si è recato all’ospedale delle Molinette a Torino a portare la solidarietà a questi agenti feriti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

La manifestazione di Torino ha radunato decine di migliaia di persone nel corso della giornata.

In seguito a un recente caso di stupro a Roma, si assiste a una crescente campagna di demonizzazione degli stranieri, alimentata dalla destra politica.

