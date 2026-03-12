A Bari la proiezione speciale del film Jastimari in sala il regista e Rossella Brescia

A Bari si è tenuta una proiezione speciale del film Jastimari, alla quale hanno partecipato il regista Riccardo Cannella e Rossella Brescia. Il film, presentato alla 71ª edizione del Taormina Film Festival nel 2025, rappresenta la seconda opera del regista. La proiezione ha avuto luogo in un cinema locale, con la presenza di pubblico e media.

Presentato alla 71ª edizione del Taormina Film Festival (2025), è l'opera seconda di Riccardo Cannella. Nel cast ci sono Fabio Troiano, Francesco Foti, Rossella Brescia, Giorgio Colangeli, Giuseppe Lanza. Il titolo Jastimari, parola di origine siciliana che significa "maledire", sottolinea il carattere arcaico e rituale della storia, ambientata in luoghi popolati da riti e leggende. Il film è in parte recitato in arbëreshe, un'antica lingua di minoranza etno-linguistica albanese storicamente usata in Italia meridionale. Una scelta stilistica che contribuisce a costruire un'atmosfera sospesa e fuori dal tempo. Alla direzione della fotografia, il pluripremiato Daniele Ciprì mentre Marco Dentici (David di Donatello 2010 per il film Vincere) ne ha realizzato le scenografie e Andrea Sorrentino i costumi.