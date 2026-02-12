Durante la sua visita di tre giorni in Arabia Saudita, il principe William ha incontrato una squadra di calcio femminile. Le ragazze gli hanno regalato una maglietta personalizzata per Charlotte. La presenza di William è stata molto apprezzata, anche se i sauditi si aspettavano di vedere anche Kate, che invece è rimasta a casa con i figli impegnati con la scuola.

In Arabia Saudita ci sono rimasti un po' male. William ha appena trascorso tre giorni in visita diplomatica nel Paese, ma è arrivato da solo, senza Kate, rimasta a casa con i figli che in questo periodo sono occupati con la scuola. Una squadra di calcio femminile araba incontrata a Riad dal principe non lo ha nascosto: alle calciatrici sarebbe piaciuto incontrare anche la principessa, ma si sono accontentate di fare un regalo alla figlia Charlotte. Al termine dell'incontro con William, una rappresentante della squadra ha donato al principe un'elegante scatola regalo che ha rivelato all'interno una maglia personalizzata del team.

© Iodonna.it - Durante la visita di tre giorni, il principe William ha incontrato una squadra femminile di calcio che ha regalato a Charlotte una maglietta personalizzata

Durante una visita in Scozia, William e Kate Middleton hanno partecipato a diverse attività.

Team Mouat and Dodds deliver curling masterclass for British royals Prince William and Princess Kate

