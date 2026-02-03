il chelsea ha messo a punto ancora una tattica di negoziazione di trasferimento da 300 milioni di sterline nelle ultime ore della finestra di gennaio

Il Chelsea ha deciso di rilanciare la sua strategia di mercato. Nelle ultime ore della finestra di gennaio, il club ha messo in campo una nuova operazione di trasferimento da 300 milioni di sterline. La notizia ha preso di sorpresa molti, soprattutto considerando le mosse fatte dall’arrivo di Todd Boehly e del fondo Clearlake Capital, che da maggio 2022 seguono da vicino le scelte del club. La squadra sta cercando di rinforzarsi in vista della seconda parte della stagione, senza nascondere le intenzioni di essere protagonista sul mercato.

L'attività di trasferimento del Chelsea è stata un tema caldo da quando Todd Boehly e Clearlake Capital hanno completato l'acquisizione del club nel maggio 2022. I Blues hanno sborsato compensi a nove cifre per i centrocampisti Moises Caicedo (£ 115 milioni) ed Enzo Fernandez (£ 106,8 milioni) in mezzo a una raffica di accordi costosi, costruendo una squadra gonfia come parte di un'importante campagna di reclutamento. Ma il Chelsea ha fatto di più che semplicemente concedersi il lusso di acquistare, e una tattica di trasferimento ha dato i suoi frutti più e più volte.

