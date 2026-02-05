Chanel Totti il look per il suo primo red carpet | la scelta del total leather e il costoso dettaglio in vernice

Chanel Totti si è presentata per la prima volta in pubblico sul red carpet. La figlia di Francesco Totti ha scelto un completo total leather e ha attirato l’attenzione per un dettaglio in vernice molto costoso. La giovane ha sfilato all’Auditorium Parco della Musica, dimostrando sicurezza e stile.

Chanel Totti ha ufficialmente fatto il suo debutto in società, sfilando sul suo primo red carpet in occasione della prima del film Love me Love me all'Auditorium Parco della Musica di Roma. La giovane influencer, ormai icona di stile per la Gen Z, ha deciso di abbandonare le vesti da "figlia di" per presentarsi con un look da vera diva contemporanea, puntando tutto su un'estetica dark e decisa. Il look (e il prezzo) Per questa "prima" indimenticabile, Chanel ha optato per un completo total leather marrone scuro che ha lasciato tutti a bocca aperta: un mix tra grinta rock e raffinatezza, composto da pantaloni balloon a vita alta e una giacca lunga dal taglio maschile portata aperta. 🔗 Leggi su Leggo.it

