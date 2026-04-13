Il pianista reggino Nicola Sergio vincitore di due premi al concorso Fidelio di Madrid

Il pianista e compositore reggino Nicola Sergio ha vinto due premi al concorso Fidelio di Madrid. Dopo aver lasciato la sua città natale e vissuto a Parigi per vent'anni, Sergio ha costruito una carriera nel mondo della musica a livello internazionale. Nato in una zona nota per l’emigrazione, ha iniziato la sua strada musicale partendo con poche risorse ma con grandi ambizioni.

Nicola Sergio, compositore e pianista di Galatro che vive da vent'anni a Parigi e ha costruito una carriera internazionale, non ha mai dimenticato di quando era uno straniero con pochi mezzi e tanti sogni, partito da una terra di emigrazione. Questo spirito ha ispirato nel 2015 l'album Migrants.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Al padovano Matteo Chiodini i due Premi speciali del Concorso Maag - OPVA Matteo Chiodini, classe 1998, originario di Cittadella, è stato assegnato il Premio speciale dell’Orchestra e del Premio speciale del Pubblico in... “Il silenzio degli innocenti”: al Rouge et Noir il film cult vincitore di cinque premi OscarIl 13 aprile al Rouge et Noir arriva “Il silenzio degli innocenti”, il cult di Jonathan Demme che ha rivoluzionato per sempre il genere thriller,...