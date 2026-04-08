Il silenzio degli innocenti | al Rouge et Noir il film cult vincitore di cinque premi Oscar

Il 13 aprile al Rouge et Noir verrà proiettato “Il silenzio degli innocenti”, il film diretto da Jonathan Demme che ha vinto cinque premi Oscar, tra cui miglior film e miglior regia. La pellicola, considerata un classico del cinema, sarà mostrata in versione 4K alle ore 18:30 e alle 21. La proiezione si svolge in un cinema della città, offrendo ai spettatori l’opportunità di rivivere questa produzione iconica.