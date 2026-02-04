Il Partito Democratico di Prato annuncia una svolta decisa per proteggere l’immagine della città e del suo distretto. Aksel Fazio, coordinatore della segreteria locale, sottolinea che è ora di mettere in campo un piano industriale forte e mirato. La priorità, spiega, è rafforzare la reputazione di Prato e tutelare le sue aziende.

PRATO Aksel Fazio, coordinatore della segretaria Pd Prato, accende i riflettori sulla necessità quanto mai urgente, di difendere l’immagine della città e del suo distretto. Fazio, il caso Piazza Italia è scoppiato con forza. Siamo di fronte a un episodio isolato o è l’ennesima prova di una filiera illegale radicata? "È l’ennesima ferita aperta sul corpo di un distretto che non può permettersi di essere la zona franca della dignità umana. Chi chiude gli occhi è colpevole: non può esistere profitto se costruito su turni da 14 ore e paghe misere. I grandi brand non possono far finta di nulla". Dalla sua analisi emerge che la responsabilità non è solo dell’ultimo anello della catena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E ora il Pd lancia la svolta: "Difendiamo l’immagine con un piano industriale"

Approfondimenti su Pd Prato

L’assemblea dei sindaci di Aica – Azienda idrica dei comuni agrigentini – si è riunita alla presenza dei soci, del collegio dei revisori, del consiglio di amministrazione e del direttore generale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pd Prato

Argomenti discussi: Pensioni, mozione di Pd-M5s-Avs: Stop all’aumento dell’età e assegno di garanzia per i giovani; Sondaggio elezioni oggi, cambia tutto sul podio: il voto e i dati; Ri-Generazione Pd all’atto finale: Percorso condiviso, più iscritti. Ora però è il tempo delle scelte; Centrosinistra, candidato cercasi. Sul tavolo c’è anche Sigona. E ora il Pd propone le primarie.

Riformisti fuori e dentro il Pd, che cosa sta succedendoLa minoranza del partito è in fermento ma resiste, in attesa del Congresso. Picierno: «Vogliamo il confronto nel partito». Ma fuori si moltiplicano le ... avvenire.it

Il Pd è diventato un partito monolite. Riformisti puri sempre più vicini all'uscitaDa tempo Pina Picierno e altri denunciano un clima interno ostile, e la convocazione della direzione nazionale. Ma dal Nazareno, nessuno si fa sentire. E ... huffingtonpost.it

A rilanciare la segnalazione è il comitato “Difendiamo il Quartiere Ferrovia”, che parla di una situazione “evidente e preoccupante” documentata da numerose fotografie scattate nella serata del 30 gennaio - facebook.com facebook

Papa Leone XIV lancia un forte appello a responsabilità, educazione e pensiero critico di fronte ai rischi dell’IA x.com