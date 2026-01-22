Lista Amici per Gallipoli in campo | porto turistico piano traffico e igiene urbana per svoltare

Una nuova lista civica, “Amici per Gallipoli”, si prepara alle prossime elezioni amministrative. Guidata da Francesco Crisogianni, che vanta esperienza politica, la lista si impegna su temi come porto turistico, piano traffico e igiene urbana. Un progetto che coinvolge cittadini e rappresentanti locali per contribuire al miglioramento della città con un approccio sobrio e concreto.

GALLIPOLI – Dai politici alla società civile, come anticipato prende forma una nuova lista civica che sarà presente alle prossime elezioni amministrative e che fa riferimento a Francesco Crisogianni, unico rappresentante ad aver avuto esperienza politica negli anni passati come consigliere e.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Igiene urbana, nuovo bandoIl Comune sta predisponendo il nuovo bando per l’appalto del servizio di igiene urbana, in scadenza a fine 2026.

L’igiene urbana a Monza. Differenziata sopra il 70%. Furbetti dei rifiuti, è allarmeL’igiene urbana a Monza ha registrato un livello di differenziata superiore al 70%, segnando un progresso significativo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Piteo in ascesa, Fasano prende quota. Ipotesi Oltremarini: pronte tre civiche a sostegno.

Lista Amici per Gallipoli in campo: porto turistico, piano traffico e igiene urbana per svoltareLa civica che farà riferimento all’ex consigliere e assessore Franco Crisogianni rompe gli indugi e annuncia la sua corsa alle prossime amministrative. Pronti a dare il nostro contributo. Tre grandi ... lecceprima.it

Lista dei desideri “Amici di Argo” su Amazon: https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/157XMNET39WF5ref_=wl_share In questa lista trovate tutti i prodotti di cui abbiamo bisogno per la cura dei nostri cani. Chi vuole aiutarci può acquistarli direttamente dalla lista - facebook.com facebook