Il paradosso della primavera | quando il risveglio della natura affatica l’uomo

In primavera, la natura si risveglia con un’esplosione di colori e di energia, ma molte persone riferiscono di sentirsi più stanche e spossate. Questo fenomeno, descritto come un paradosso biologico, si manifesta in modo comune durante questa stagione, quando i fiori sbocciano e le giornate si allungano. Mentre gli alberi germogliano e gli uccelli ricominciano a cantare, alcuni individui avvertono un calo di vitalità e un bisogno di riposo extra.

Esiste un paradosso biologico che fiorisce insieme ai ciliegi in primavera: mentre la natura si risveglia in un’esplosione di vigore, l’essere umano sperimenta spesso una stanchezza ancestrale, quasi un desiderio di letargo posticipato. Non è una semplice suggestione, ma una frizione neurochimica tra il nostro orologio interno e l’improvviso allungarsi delle ore di luce. Interrogarsi su cosa mangiare in primavera non presuppone una sterile lista della spesa, ma è necessario orchestrare una vera e propria strategia di “risintonizzazione” circadiana. Il cibo cessa di essere mero carburante per trasformarsi in un segnale molecolare capace di istruire il nostro cervello alla calma, trasformando la tavola nel primo presidio contro quel senso di spossatezza e frammentazione onirica che caratterizza il passaggio verso la stagione calda.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it © Lifeandpeople.it - Il paradosso della primavera: quando il risveglio della natura affatica l’uomo “Sogni di natura” mette insieme olfatto e arte pittorica: natura, poesia e risveglio della stagione primaverileLe arti della tradizione pittorica bolognese e della profumeria contemporanea si intrecciano nel progetto “Sogni di natura”, un percorso olfattivo... Medici musicisti in concerto a Trebaseleghe: “La musica e il risveglio della natura”Medici di professione, musicisti per vocazione: a Trebaseleghe un originale appuntamento culturale che coniuga arte e impegno sociale.