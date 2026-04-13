Il Papa ha dichiarato di non temere l’amministrazione Trump, affermando che il suo scopo è parlare del Vangelo e continuare a denunciare la guerra. Ha aggiunto di non voler entrare in un dibattito con l’ex presidente degli Stati Uniti, sottolineando la sua volontà di portare avanti il suo messaggio senza timore. Queste affermazioni sono state fatte in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

"Io non ho paura dell'amministrazione Trump", "parlo del Vangelo" e quindi "continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra". Lo ha detto papa Leone XIV commentando con i giornalisti sul volo da Roma ad Algeri l'attacco di Donald Trump contro di lui. "Non ho intenzione di entrare in un dibattito con lui", ha aggiunto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Papa, 'non ho paura di Trump, non faccio un dibattito con lui'

Il video in cui il Papa risponde a Trump: “Non ho paura di lui, non ho intenzione di fare un dibattito con lui”“Io non ho paura dell’amministrazione Trump”, “parlo del Vangelo” e quindi “continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra”.

Papa Leone XIV risponde a Trump: "Non ho paura, non voglio fare un dibattito con lui, cerchiamo di finire guerra in Iran"Continuo lo scontro, definito senza precedenti, tra Trump e Papa Leone, cominciato dal tycoon, che con un post sui social aveva dimostrato tutto il...

Papa Leone: Non ho paura di Trump, non faccio un dibattito con lui