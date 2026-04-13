Giovedì 16 aprile si svolge a Manfredonia l'evento “Il palco in una stanza | Libri in scena”, con una presentazione dedicata al libro “I 12...”. L'appuntamento si tiene in una location cittadina e vede la partecipazione dell'autrice Carmen Di Muro, che discute del suo lavoro e interagisce con il pubblico presente. L'iniziativa fa parte di una rassegna culturale dedicata alla promozione della lettura e alla valorizzazione degli autori locali.

Un nuovo appuntamento dedicato alla parola, alla crescita interiore e al dialogo. L’evento, tra narrativa e pensiero psico-filosofico, animerà Manfredonia con il format “Il palco in una stanza Libri in scena”, che torna con un incontro pensato come esperienza condivisa tra autore e pubblico. Giovedì 16 aprile alle ore 19, lo spazio di Opera Talent Aps, in via Arte del Ferro 13B a Manfredonia, ospiterà la presentazione del libro “I 12 principi dell’essenza umana” (Edizioni Humus), il primo romanzo filosofico scritto da Carmen Di Muro, psicologa clinica, psicoterapeuta e giornalista pugliese. A guidare l’incontro con l’autrice sarà la...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Il palco in una stanza | Libri in scena” a Manfredonia: giovedì 16 aprile ospite Carmen Di Muro

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