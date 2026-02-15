Maltempo a Marano muro di contenimento crolla su una palazzina | distrutta una stanza 26 persone sgomberate

Il maltempo che si è abbattuto in Campania ha causato il crollo di un muro di contenimento a Marano, provocando danni a una palazzina e distruggendo una stanza. La forte pioggia e le abbondanti precipitazioni hanno indebolito le strutture, portando al cedimento. Quindici persone sono state fatte sgomberare, mentre le autorità stanno verificando eventuali danni strutturali più gravi.

Ai danni del maltempo in Campania nelle ultime ore si aggiunge anche quanto accaduto a Marano, nella provincia di Napoli, dove un muro di contenimento è crollato su una palazzina: per fortuna non ci sono vittime né feriti.