2 milioni di italiani a rischio | bollette e cibo la scelta

Due milioni di italiani stanno vivendo una situazione difficile a causa dell'aumento delle bollette e dei prezzi del cibo. La causa principale è l'incremento dei costi energetici che mette sotto pressione molte famiglie, costrette a ridurre l’uso di riscaldamento o a saltare pasti. In molte case, le spese per l’energia rappresentano ormai una voce insostenibile nel bilancio mensile. Questa realtà evidenzia quanto la povertà energetica sia ormai diffusa in Italia.

La Povertà Energetica in Italia: Una Sfida Crescente per Due Milioni di Famiglie. Quasi due milioni di italiani si trovano ad affrontare la crescente difficoltà di sostenere i costi energetici necessari per un tenore di vita dignitoso. La quinta Conferenza Nazionale sulla Povertà Energetica ha messo in luce la necessità di un approccio integrato che consideri aspetti sociali, energetici e abitativi, con un particolare sui territori e sulle comunità locali. L’evento ha inoltre presentato un nuovo bando, l’Energy Poverty Advisory Hub (EPAH), per supportare i Comuni nell’attuazione di interventi mirati.🔗 Leggi su Ameve.eu

Caro energia: 315 milioni stanziati, bonus da 90 euro e sostegno per famiglie e imprese a rischio bollette.Il governo italiano ha deciso di stanziare 315 milioni di euro per aiutare le famiglie e le imprese a far fronte ai rincari delle bollette energetiche, con un bonus di 90 euro riservato ai beneficiari del bonus sociale e altre misure mirate a ridurre l’impatto delle tariffe più alte.

Leggi anche: L’orgoglio per la cucina italiana? Per chi se la può permettere: 5 milioni di italiani dipendono da pacchi di cibo. “E non bastano più. Tra lavoro povero e disoccupazione, situazione peggiorata dopo la cancellazione del Reddito”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.