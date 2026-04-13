Ad Arezzo un Open weekend dedicato al Nuovo Toyota RAV4 Hybrid

A Arezzo si svolge un Open weekend dedicato al nuovo Toyota RAV4 Hybrid, un SUV che si presenta con un aggiornamento recente. Durante l'evento, i visitatori potranno scoprire le caratteristiche del modello, che si rinnova mantenendo alcune delle proprie peculiarità. Il veicolo viene presentato come un'auto in grado di sorprendere anche nelle versioni rinnovate.

Il Nuovo Toyota RAV4 Hybrid è un SUV che conosce il proprio valore e lo dimostra. Un'automobile che, ogni volta che si rinnova, riesce a sorprendere. Non perché stravolga tutto, ma perché sa esattamente dove migliorare, e lo fa con una precisione che si percepisce subito, dal primo sguardo fino.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

La leggenda ritorna: nuovo Toyota RAV4 Hybrid in anteprima assoluta a RomaIl nuovo Toyota RAV4 Hybrid arriva in anteprima assoluta e si mostra dal vivo a Roma per due giorni esclusivi: mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio.

Nuovo Toyota RAV4, una sesta generazione ibrida(Adnkronos) – Il nuovo Toyota RAV4 si presenta con una sesta generazione che segna un passaggio importante nella storia del modello.

Come è fatta la nuova TOYOTA RAV4, IBRIDA e anche 4X4