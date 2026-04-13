Il Nuovo Toyota RAV4 Hybrid arriva a Perugia | l' imperdibile open weekend del 18 e 19 aprile

A Perugia si terrà un open weekend dedicato al nuovo Toyota RAV4 Hybrid nei giorni 18 e 19 aprile. L’evento permetterà di scoprire le caratteristiche del modello, aggiornato con innovazioni che riguardano estetica e tecnologia. La vettura mantiene uno stile riconoscibile, mentre introduce miglioramenti nelle prestazioni e nelle funzionalità. L’iniziativa è rivolta a chi desidera approfondire le novità di questa versione, disponibile per prove e consultazioni.

C'è un'automobile che, ogni volta che si rinnova, riesce a sorprendere. Non perché stravolga tutto, ma perché sa esattamente dove migliorare, e lo fa con una precisione che si percepisce subito, dal primo sguardo fino al primo chilometro. Il Nuovo Toyota RAV4 Hybrid è questo: un SUV che conosce.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Ad Arezzo un Open weekend dedicato al Nuovo Toyota RAV4 HybridIl Nuovo Toyota RAV4 Hybrid è un SUV che conosce il proprio valore e lo dimostra. La leggenda ritorna: nuovo Toyota RAV4 Hybrid in anteprima assoluta a RomaIl nuovo Toyota RAV4 Hybrid arriva in anteprima assoluta e si mostra dal vivo a Roma per due giorni esclusivi: mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio. NUOVA TOYOTA RAV4, come va la FULL HYBRID da 195 CV