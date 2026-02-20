La leggenda ritorna | nuovo Toyota RAV4 Hybrid in anteprima assoluta a Roma

Toyota ha portato in Italia il nuovo RAV4 Hybrid, creando grande attesa tra gli appassionati. La causa è il debutto ufficiale, che si svolge a Roma durante due giornate, il 25 e il 26 febbraio, in cui il SUV si presenta in modo unico. Un evento speciale permette di ammirare da vicino il modello, con dimostrazioni e prove su strada. La partecipazione di molti curiosi testimonia l’interesse cresciuto verso questa vettura ibrida. Il pubblico può così scoprire le innovazioni che Toyota ha inserito nel nuovo RAV4 Hybrid.

Il nuovo Toyota RAV4 Hybrid arriva in anteprima assoluta e si mostra dal vivo a Roma per due giorni esclusivi: mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio. Nuovo Toyota RAV4 Hybrid da Auto Royal Company. L'esclusivo evento si terrà presso Auto Royal Company in via Flaminia 888 (00191, Roma).