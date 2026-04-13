Il nuovo tatuaggio di Angelina Mango è una dedica alla sua cagnolina

Angelina Mango ha festeggiato il suo 25esimo compleanno con un tatuaggio nuovo. La cantante ha scelto di farsi incidere un disegno che rappresenta la sua cagnolina, un gesto che ha condiviso con i suoi follower. La decisione di dedicare un tatuaggio all’animale domestico è stata resa nota attraverso i social media, senza ulteriori dettagli sul significato del disegno.