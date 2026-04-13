Il nuovo tatuaggio di Angelina Mango è una dedica alla sua cagnolina
Angelina Mango ha festeggiato il suo 25esimo compleanno con un tatuaggio nuovo. La cantante ha scelto di farsi incidere un disegno che rappresenta la sua cagnolina, un gesto che ha condiviso con i suoi follower. La decisione di dedicare un tatuaggio all’animale domestico è stata resa nota attraverso i social media, senza ulteriori dettagli sul significato del disegno.
Angelina Mango ha celebrato il 25esimo compleanno con un nuovo tatuaggio ma la cosa che in pochi sanno è che si tratta di un omaggio alla sua cagnolina: ecco cosa si è lasciata imprimere sulla pelle.🔗 Leggi su Fanpage.it
Angelina Mango torna in concerto, la dedica commovente alla manager Marta Donà: “Mi ha salvato la vita” – VideoAngelina Mango è tornata a cantare dal vivo dopo quasi un anno e mezzo di stop dai palchi.
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