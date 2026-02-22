Angelina Mango torna in concerto la dedica commovente alla manager Marta Donà | Mi ha salvato la vita – Video

Angelina Mango riprende il palco dopo un lungo periodo di pausa dovuto a problemi di salute. La cantante ha deciso di tornare a esibirsi per ritrovare la sua energia e condividere emozioni con il pubblico. Durante il concerto, ha dedicato una canzone alla sua manager, raccontando di come l’abbia aiutata a superare momenti difficili. La serata si è conclusa con applausi e tanta carica positiva. La cantante si prepara ora a nuove sfide artistiche.

Angelina Mango è tornata a cantare dal vivo dopo quasi un anno e mezzo di stop dai palchi. La cantante si è fermata per affrontare un momento personale delicato, ritrovare il proprio benessere personale e poi tornare dai fan che in questi anni non le hanno mai fatto mancare l’affetto. Emozionata, dal palco di Mantova, ha ringraziato tutti coloro che le sono stati vicini. Quasi al termine del concerto è però arrivata una speciale dedica, accompagnata dalla commozione della cantante. Quella per Marta Donà, sua manager: “Vorrei proprio tanto dedicare la prossima canzone a una persona che mi ha davvero salvato la vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Angelina Mango grata alla manager Marta Donà: “Mi ha salvato la vita, mi ha convinto a fermarmi”Angelina Mango ringrazia pubblicamente la manager Marta Donà, perché le ha salvato la carriera e le ha consigliato di prendersi una pausa.

Angelina Mango si commuove sul palco e fa un toccante discorso: “Marta mi ha salvato la vita” – VIDEOAngelina Mango si commuove sul palco e rivela che Marta le ha salvato la vita, a causa di un momento difficile vissuto recentemente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Angelina Mango torna in tour (in lacrime) e svela: Ecco cosa mi ha fatto ammalare, la verità sullo stop ai concerti; Angelina Mango parla della malattia sui social: Non è stata colpa del successo; Angelina Mango in tour: Non mi sono ammalata per il successo e lo stress. Pensavo di non tornare più a fare musica; Angelina Mango, la verità dietro lo stop: Non pensavo di tornare a cantare.

Angelina Mango in tour: Non mi sono ammalata per il successo e lo stress. Pensavo di non tornare più a fare musicaAngelina Mango torna in tour nei teatri italiani e racconta le proprie sensazioni, le lacrime e il pensiero di non tornare più a fare musica: Non ... fanpage.it

Angelina Mango torna in tour (in lacrime) e svela: Ecco cosa mi ha fatto ammalare, la verità sullo stop ai concertiLa cantautrice lucana si prepara a esibirsi nei teatri italiani a partire dal 2 marzo. E intanto rivela tra le lacrime quello che ha dovuto attraversare. Ecco i dettagli. libero.it

Bentornata Angelina Mango Il viaggio di “Nina nei teatri” è partito ieri sera con la data zero sold out a Mantova #RDSnews #RDSGrandisuccessi #AngelinaMango (: annad_fun) - facebook.com facebook

angelinamango (@angelinamango_) / Posts / X x.com