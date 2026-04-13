Il Natale di Roma al Circo Massimo | la voce di Selly apre le celebrazioni

Il Natale di Roma è stato ufficialmente inaugurato nel suggestivo scenario del Circo Massimo, dove il soprano Selly ha aperto le celebrazioni con un'esibizione. L’evento si è svolto nella giornata di oggi, attirando un pubblico vario che ha assistito alla prima delle manifestazioni dedicate alla ricorrenza. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi spettatori, coinvolti in un’atmosfera di festa e tradizione.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Cosa: Apertura ufficiale del Natale di Roma con l’esibizione del soprano Selly. Dove e Quando: Circo Massimo, Roma. Venerdì 19 Aprile 2024, ore 10:30. Perché: Una fusione unica tra lirica, rock e impegno sociale per celebrare la fondazione della Capitale. Il cuore pulsante della Città Eterna si prepara a battere all’unisono con una voce che promette di incantare e far riflettere. In occasione del Natale di Roma, il Circo Massimo, teatro millenario di eventi che hanno segnato la storia dell’umanità, diventerà la cornice per un’apertura celebrativa di straordinario impatto emotivo.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Il Natale di Roma al Circo Massimo: la voce di Selly apre le celebrazioni Leggi anche: Jovanotti raddoppia al Circo Massimo. Apre oggi una seconda data di “Jova al Massimo” il 13 settembre 2026 A Roma tutto pronto per la maratona dell'acqua, da domani apre lo stand interattivo Acea al Circo MassimoApre domani al Circo Massimo lo stand Acea dell’Expo Village: una vera e propria "Casa della Maratona dell’Acqua" dedicata alla tutela delle risorse...