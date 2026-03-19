A Roma, domani apre al Circo Massimo lo stand interattivo di Acea in occasione dell’Expo Village. L’installazione, denominata

Apre domani al Circo Massimo lo stand Acea dell’Expo Village: una vera e propria "Casa della Maratona dell’Acqua" dedicata alla tutela delle risorse idriche. Nei suoi 200 metri quadrati, lo spazio ospiterà attività su sport e sostenibilità in attesa del 22 marzo, giorno della Acea Run Rome The Marathon. Una data simbolica quest’anno per la gara poiché coincide proprio con la Giornata Mondiale dell’Acqua istituita dall'ONU. Presso lo stand Acea tante le attività previste a partire da venerdì 20 marzo con esperienze interattive pensate per raccontare il mondo dell’acqua in modo innovativo. I visitatori potranno mettersi alla prova con una “claw machine” per vincere gadget e i brick d’acqua “Ah2O! L’Acqua di Roma”, ideati da Acea, o scattare foto personalizzate al social booth. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Roma tutto pronto per la maratona dell'acqua, da domani apre lo stand interattivo Acea al Circo Massimo

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