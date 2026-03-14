Spunta già il primo nome del mercato estivo del Napoli

Il Napoli ha già iniziato a muoversi sul mercato estivo e ha individuato il primo possibile acquisto per la prossima stagione. La società sta valutando alcune opzioni e potrebbe ufficializzare i primi accordi nei prossimi giorni. La squadra si prepara a rinforzarsi in vista dell’avvio delle competizioni estive e delle sfide ufficiali. Le trattative sono in corso e si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime settimane.

Il Napoli guarda già alla prossima stagione e potrebbe muovere con anticipo le prime pedine sul mercato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la società azzurra starebbe valutando con grande attenzione il profilo di Tiago Gabriel, giovane difensore del Lecce che nelle ultime settimane ha attirato l’interesse di diversi club grazie alle sue prestazioni convincenti in Serie A. Il centrale portoghese, classe 2004, rappresenta uno dei prospetti più interessanti tra i difensori emergenti del campionato italiano. Con i suoi 21 anni compiuti lo scorso dicembre, di Thiago Gabriel si era già parlato in chiave Napoli qualche mese fa. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Articoli correlati Il mercato estivo del Napoli è riuscito: era un mercato riempitivo (magari è costato tanto, ma è un altro discorso)Nel Napoli che stasera a Copenaghen si gioca la permanenza in Champions, mancheranno per infortunio De Bruyne, Meret, Anguissa, Gilmour, Rrahmani,... Zhegrova-Juve, tutto già finito: spunta il nome del nuovo clubNuove conferme sull’addio a fine stagione di Zhegrova: ecco dove potrebbe trasferirsi l’esterno della Juventus. Situazione particolare per il Napoli tra infortuni e mercato a saldo zero Tutti gli aggiornamenti su Spunta già il primo nome del mercato... Temi più discussi: Ballando con le Stelle 2026, spunta già il primo concorrente; Concerti allo stadio Friuli, si pensa già ai nomi per il 2027: e spunta l'ipotesi dei due tunnel per aumentare la capienza; Aggiornamento GPS 206, certificazioni informatiche già dichiarate non si vedono ma saranno recuperate dagli Uffici Scolastici. RISPOSTE AI QUESITI; Cinturrino, spunta un video: Se trovi la droga la dai a me. Via il capo del commissariato Mecenate. Ballando con le Stelle 2026, spunta già il primo concorrenteLa nuova edizione di Ballando con le Stelle 2026 prende forma: spunta già il primo concorrente tra i nomi più chiacchierati del gossip televisivo. Scopri chi potrebbe mettersi alla prova sulla pista d ... rds.it Il Cesena la spunta per Vrioni: in corso le visite mediche, poi la firma. Oggi il primo allenamentoGià nelle scorse ore, come avevamo anticipato ieri, era emersa la possibilità di rivede Giacomo Vrioni in Italia: il calciatore, scuola Sampdoria, ha avuto una lunga esperienza in MLS, ma il suo ... tuttomercatoweb.com Spunta dai file del miliardario pedofilo la prima immagine dei tre insieme a Martha’s Vineyard. Mentre l'ex principe e l'ex ministro finiscono nel mirino della polizia, il premier Starmer vacilla - facebook.com facebook Spunta dai file del miliardario pedofilo la prima immagine dei tre insieme a Martha’s Vineyard. Mentre l'ex principe e l'ex ministro finiscono nel mirino della polizia, il premier Starmer vacilla x.com