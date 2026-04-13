Il muro di de Gea e l’incornata di Gosens | la Fiorentina piega la Lazio di misura

Nella partita tra Fiorentina e Lazio, la squadra di casa ha conquistato una vittoria per 1-0. Il risultato è stato deciso da un gol di Gosens di testa, mentre il portiere ha parato un tentativo avversario. La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata grazie a un intervento di de Gea, che ha neutralizzato alcuni tentativi degli ospiti. La gara si è conclusa con il punteggio di 1-0.

FIRENZE – Massima resa con il minimo sforzo offensivo. È questa la sintesi del successo per 1-0 ottenuto dalla Fiorentina ai danni della Lazio. La sfida si è sviluppata su due binari nettamente contrapposti: da un lato l’enorme mole di gioco e i continui assalti portati dalla formazione ospite, dall’altro il cinismo assoluto della squadra toscana, capace di capitalizzare al massimo l’unica vera sbavatura avversaria e di erigere un fortino invalicabile per difendere il vantaggio. L’avvio del match è stato un vero e proprio monologo di marca laziale. Nei primi dieci minuti, la retroguardia toscana è stata sottoposta a una durissima pressione, tenuta a galla solo dagli interventi provvidenziali di David de Gea.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Il muro di de Gea e l’incornata di Gosens: la Fiorentina piega la Lazio di misura Leggi anche: Fiorentina: contro l’Inter tornano De Gea, Gosens, Mandragora, Gudmundsson DIRETTA / Fiorentina-Lazio 1-0, Gosens la sblocca di testaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA31' Arriva il primo cartellino giallo del match, ai danni di Rugani per un fallo su Dia. Argomenti più discussi: Lo scudetto che non ti aspetti: l’epopea di Lazio ed Hellas Verona al FdG 2026 - Heraldo; Thomas Doll, dalla DDR alla Lazio: la storia tra Stasi e calcio; Lazio-Parma, le pagelle: Noslin lascia il segno, 6,5. Pellegrino rischia il rosso e simula, 5; Borse di studio, vittoria degli studenti: la Regione Lazio stanzia altri 35 milioni. Coperti tutti gli idonei. La Fiorentina chiude avanti il primo tempo contro la Lazio: decide un gol di Gosens al termine dei primi 45 minuti. Come finisce - facebook.com facebook #Matri ha qualche dubbio sul progetto Lazio nel corso del prepartita di 4-3-2-1 powered by SisalTipster, ogni lunedì sera di #SerieAEnilive su #DAZN x.com