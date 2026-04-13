DIRETTA Fiorentina-Lazio 1-0 Gosens la sblocca di testa
Nella partita tra Fiorentina e Lazio, la squadra di casa si è portata in vantaggio con un gol di testa di Gosens. Al trentunesimo minuto, il primo cartellino giallo del match è stato mostrato a Rugani, per un fallo su un giocatore avversario. La partita prosegue con un punteggio di 1-0.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA31' Arriva il primo cartellino giallo del match, ai danni di Rugani per un fallo su Dia.28' Harrison dalla destra crossa sul secondo palo per Gosens, che svetta su Lazzari e di testa angola benissimo la conclusione, col pallone che prima di entrare in rete.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Fiorentina: Kean e Solomon in panchina contro la Lazio. Fuori anche Gosens. Forse titolare il ventenne BalboRecuperato da una lesione al retto femorale della coscia destra Manor Solomon, ma sarà confermato esterno offensivo Harrison, con Piccoli punta...
Highlights Lazio vs Fiorentina 2 - 2 (Cataldi, Gosens, Gudmundsson, Pedro)
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