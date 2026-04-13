DIRETTA Fiorentina-Lazio 1-0 Gosens la sblocca di testa

Nella partita tra Fiorentina e Lazio, la squadra di casa si è portata in vantaggio con un gol di testa di Gosens. Al trentunesimo minuto, il primo cartellino giallo del match è stato mostrato a Rugani, per un fallo su un giocatore avversario. La partita prosegue con un punteggio di 1-0.