La Fiorentina ha svolto una sessione di allenamento al centro sportivo Viola Park in vista della prossima partita. La squadra di Paolo Vanoli ha recuperato alcuni giocatori, tra cui De Gea, Gosens, Mandragora e Gudmundsson, che sono tornati in campo dopo il successo per 2-1 contro il Rakow negli ottavi di Conference League. La seduta mattutina ha visto la presenza di tutti i protagonisti a disposizione.

FIRENZE – Mattinata di allenamento al centro sportivo Rocco B.Commisso Viola Park per la Fiorentina di Paolo Vanoli, reduce dal successo per 2-1 ottenuto in casa del Rakow, nel match di ritorno degli ottavi di Conference. Mattinata di allenamento al centro sportivo Rocco B.Commisso Viola Park per la Fiorentina di Paolo Vanoli, reduce dal successo per 2-1 ottenuto in casa del Rakow, nel match di ritorno degli ottavi di Conference. Missione compiuta per i viola che ai quarti affronteranno gli inglesi del Crystal Palace. I titolari scesi in campo all’ArcelorMittal Park hanno svolto esclusivamente lavoro di scarico fra palestra e piscina, mentre tutti gli altri si sono concentrati soprattutto su esercitazioni tecnico-tattiche su uno dei terreni di gioco del centro sportivo viola. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: contro l’Inter tornano De Gea, Gosens, Mandragora, Gudmundsson

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