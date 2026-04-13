Il Mercato del Forte fa tappa a Bagno a Ripoli per una giornata di shopping

Domenica 19 aprile a Bagno a Ripoli si svolgerà una giornata dedicata allo shopping con il Mercato del Forte, uno dei mercati più noti in Italia. L’evento si terrà nel piazzale dei giardini “Nano Campeggi” ai Ponti e offrirà una selezione di abbigliamento di grandi firme e numerose occasioni. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di moda e di offerte speciali.

Il mercato più famoso d'Italia fa tappa a Bagno a Ripoli. Abbigliamento grandi firme e tante occasioni danno appuntamento con il Mercato del Forte dei Marmi nel piazzale dei giardini “Nano Campeggi” ai Ponti domenica 19 aprile a Bagno a Ripoli. Per tutta la giornata, dalle 8.00 alle 19.00, decine.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Torna il mercato del Forte. Domenica di shopping grandi firme sui LungarniGli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, da non confondere con alcuni tentativi di imitazione del... Bagno a Ripoli, in Biblioteca si fa il punto su servizi e iniziative per la terza etàFirenze, 21 gennaio 2026 – Un incontro pubblico, a Bagno a Ripoli (Firenze) per discutere di servizi e iniziative per la terza età.