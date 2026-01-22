Torna il mercato del Forte Domenica di shopping grandi firme sui Lungarni

Il mercato del Forte dei Marmi torna domenica 25 gennaio, offrendo un’occasione di shopping di qualità sui Lungarni di Pisa. Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, rinomato per le bancarelle di prodotti autentici e selezionati, saranno presenti in una location consolidata, sotto il patrocinio del Comune, dalle 8 alle 19. Un evento ideale per chi cerca prodotti di alta qualità in un contesto tradizionale e ben consolidato.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d'Italia, da non confondere con alcuni tentativi di imitazione del loro originale format che circolano in regione, tornano per il nuovo anno in città domenica 25 gennaio nella ormai tradizionale location sul Lungarno Pacinotti e Mediceo, per un'attesissima iniziativa con il patrocinio del Comune dalle 8 alle 19. "Il nostro Consorzio - spiega il presidente, Andrea Ceccarelli – con il suo evento-mercato di qualità ha letteralmente re-inventato una professione storica alla luce dei tempi moderni, dimostrando che la passione per il proprio lavoro, l'ingegno artigianale, la ricerca della qualità dei materiali e l'attenzione alle tendenze, possono ancora fare la differenza nel competitivo mondo del commercio attuale".

