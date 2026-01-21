A Bagno a Ripoli, presso la biblioteca comunale, si terrà un incontro pubblico per approfondire i servizi e le iniziative dedicate alla terza età. L’evento mira a condividere progetti e opportunità rivolte agli anziani del territorio, favorendo un confronto tra cittadini e amministrazione. Un’occasione per conoscere le risorse disponibili e contribuire alla crescita di un’offerta più efficace e inclusiva.

Firenze, 21 gennaio 2026 – Un incontro pubblico, a Bagno a Ripoli ( Firenze) per discutere di servizi e iniziative per la terza età. L'evento è promosso dalla cooperativa Nomos con il patrocinio dal Comune di Bagno a Ripoli ha come titolo "Terza età: consapevolezza, risorse, relazioni. Incontri sull’invecchiamento attivo per anziani e familiari": si svolgerà il 29 gennaio alle 16 alla Biblioteca Comunale (via Belmonte 38). L'incontro è dedicato all'invecchiamento consapevole, e mira a raccontare le realtà associative, i servizi e le iniziative gratuite rivolte agli anziani. Sarà anche l'occasione per i familiari per ricevere consigli, indicazioni utili su come affrontare al meglio la terza età di una persona all'interno della famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bagno a Ripoli, in Biblioteca si fa il punto su servizi e iniziative per la terza età

