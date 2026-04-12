La Reggina non va oltre il pareggio a reti inviolate sul campo del Gela

Nella 31ª giornata del campionato di Serie D, la Reggina si è fermata sul campo del Gela senza segnare gol, ottenendo un pareggio a reti inviolate. La partita si è disputata su un terreno di gioco in condizioni difficili, con entrambe le squadre che hanno creato poche occasioni offensive. La squadra ospite ha concluso la partita senza reti, mantenendo il risultato invariato fino al fischio finale.

Pareggio a reti inviolate della Reggina sul campo del rimaneggiato Gela nella 31^ giornata del campionato di Serie D. Amaranto subito pericolosi con il diagonale di Di Grazia, che lambisce il palo. I padroni di casa non si intimoriscono e chiudono gli spazi. Prova Edera con una soluzione da.🔗 Leggi su Reggiotoday.it La Messana non va oltre il pareggio sul campo della NebrosLa partita, disputata allo stadio “Vasi” di Piraino, è terminata a reti inviolate. Eddie Howe sostiene che è stata una “ottima prestazione” quella del Newcastle nel pareggio a reti inviolate contro i WolvesI lupi erano leggermente migliori e la selvaggina andò alla deriva per lunghi periodi in un pomeriggio umido a Molineux.